Синоптики предупредили о сильных снегопадах в Челябинской области 24 ноября

В ЦГМС по Челябинской области сообщили, что в следующие несколько дней в регионе пройдут сильные снегопады.

Об этом информирует URA.RU.

«В четверг, 24 ноября, в области пройдут осадки в виде снега. В некоторых районах они будут сильными. Но возникновению бурь будет препятствовать достаточно низкая скорость ветра», — сообщили в областном гидрометцентре.

После 24 ноября, несмотря на облачную погоду, осадки прекратятся.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, что в ближайшие дни в Московском регионе ожидаются осадки в виде снега. Есть вероятность и такого природного явления, как ледяной дождь.