Синоптик Леус предупредил жителей Москвы и Подмосковья о вероятности ледяных дождей

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, что в ближайшие дни в Московском регионе ожидаются осадки в виде снега. Есть вероятность и такого природного явления, как ледяной дождь.

«Во вторник погода будет ветреная, пасмурная, пройдут осадки во всех видах, какие только возможны. Начнутся они в середине ночи с южных и западных районов Подмосковья и дальше будут распространяться постепенно на всю территорию Москвы и Московской области. Осадки будут в виде снега, а время от времени к ним будут примешиваться гололёдные явления, не исключены ледяные дожди», — сказал Леус.

Специалист также предупредил жителей регионов о гололёде.

Как сообщало ранее URA.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе зимние дороги и ледовые переправы могут открыть раньше запланированного срока — до 25 декабря.