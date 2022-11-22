Синоптик Леус предупредил жителей Москвы и Подмосковья о вероятности ледяных дождей
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«Во вторник погода будет ветреная, пасмурная, пройдут осадки во всех видах, какие только возможны. Начнутся они в середине ночи с южных и западных районов Подмосковья и дальше будут распространяться постепенно на всю территорию Москвы и Московской области. Осадки будут в виде снега, а время от времени к ним будут примешиваться гололёдные явления, не исключены ледяные дожди», — сказал Леус.
Специалист также предупредил жителей регионов о гололёде.
Как сообщало ранее URA.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе зимние дороги и ледовые переправы могут открыть раньше запланированного срока — до 25 декабря.