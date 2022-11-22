Синоптик Леус спрогнозировал повышение температуры до +20 °С на Кубани и Ставрополье
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«До +20 °С ожидается на территории Краснодарского и Ставропольского краёв, туда на короткое время заглянет лето. А вот Урал и севернее от этого региона, там, напротив, температура существенно ниже нормы. На 7—9 °С холоднее ожидается, чем должно быть в это время года, в Екатеринбурге и Челябинске», — сообщил синоптик.
Как сообщало ранее URA.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе зимние дороги и ледовые переправы могут открыть раньше запланированного срока — до 25 декабря.