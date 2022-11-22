Умер актёр из фильма «Унесённые ветром» Микки Кун

Актёр Микки Кун, сыгравший в фильме «Унесённые ветром» роль сына Эшли Уилкса и Мелани Гамильтон, умер в возрасте 90 лет.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Его жена Барбара рассказала, что Кун умер в воскресенье, 20 ноября, в хосписе в Неаполе, штат Флорида.

Куну было шесть лет, когда он снялся в фильме «Унесённые ветром» (1939). В интервью The Washington Post в 2014 году он вспомнил, как постоянно проваливал сцену с Кларком Гейблом.

«Моя фраза была: «Привет, дядя Ретт». Я продолжал говорить: «Привет, дядя Кларк», — рассказывал актёр.

По его словам, ему потребовалось несколько дублей, чтобы сделать всё правильно.