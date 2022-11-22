Певец Элвин Грей назвал себя самоучкой

Популярный певец Элвин Грей (Радик Юльякшин) рассказал, как стал заниматься музыкой.

Об этом сообщает телеканал «360».

Радик Юльякшин, известный как «башкирский Джастин Бибер» и выступающий под сценическим псевдонимом Элвин Грей, родился в семье простых рабочих. Его мать работала штукатуром-маляром, отец был плотником.

С детства Радика тянуло к пению, поэтому он начал изучать, как писать музыку и песни на башкирском и русском языках.

«Родители взяли компьютер в кредит, я начал самостоятельно всё изучать. Покупал компакт-диски и многое другое. И вот так как-то всё и получилось. Получается, что я самоучка», — поделился артист.

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