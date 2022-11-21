Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что Росгидромет объявил штормовое предупреждение в столичном регионе из-за ледяного дождя.

«Росгидромет выпустил штормовое предупреждение в связи с тем, что с 03:00 с сохранением утром и в первой половине дня ожидается ледяной дождь», — цитирует его ТАСС.

Синоптик отметил, что некоторые районы Москвы и Московской области «превратятся в каток», так как такие осадки приводят к мгновенному обледенению поверхности.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков заявил, что столичные службы переведены в режим повышенной готовности из-за предстоящих снегопада и ледяного дождя.