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Метеоролог Макарова рассказала, как возникают ледяные дожди

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Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, как возникают ледяные дожди.
Метеоролог Макарова рассказала, как возникают ледяные дожди
  • Gettyimages.ru
  • © Marina Andriychuk / EyeEm

«Для формирования ледяного дождя нужны особые условия. Во время холодного периода должны довольно быстро прийти волны тепла. Так как тёплый воздух легче холодного, то сначала он распространяется на больших высотах. Находящиеся там льдинки тают и превращаются в капельки воды. Когда они опускаются, то попадают в воздушный слой с отрицательной температурой, где покрываются корочкой льда», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, вода попадает в ледяную капсулу, которая разбивается о поверхность Земли.

«При отрицательной температуре воздуха эта вода вновь замерзает, образуя корочку льда», — пояснила Макарова.

Как добавила эксперт, такое обледенение особенно опасно на проводах. Большой вред ледяной дождь приносит и деревьям.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в разговоре с kp.ru рассказал, что ледяных дождей в Санкт-Петербурге в ближайшее время ожидать не стоит.

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