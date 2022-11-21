Психолог Таланов рассказал о возможном влиянии музыкальных жанров на психику

Психолог Роман Таланов рассказал о возможном влиянии музыкальных жанров на психику.

В беседе с Life.ru он выразил мнение, что рок-музыка, например, считается «спасательным кругом» в условиях жизненных реалий, заряжает энергией.

Что касается поп-музыки, то, по словам эксперта, она оказывает на психику более меланхолическое влияние.

В случае с джазом, считает Таланов, главное влияние — это расслабление и абстрагирование от реальности, погружение в собственное размышление.

Ранее клинический психолог, член Когнитивно-поведенческой ассоциации, КПТ-, АСТ-, ДБТ-терапевт Екатерина Клименко в беседе с ФАН посоветовала не заниматься самолечением при депрессии.