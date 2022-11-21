Нутрициолог Суржик назвала средиземноморскую диету самой научно обоснованной

Кандидат медицинских наук, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии, эксперт по функциональному питанию ФНЦ пищевых систем РАН Александра Суржик назвала средиземноморскую диету самой научно обоснованной.

«На сегодняшний день наибольшая доказательная база есть у средиземноморской диеты. Проведено множество исследований, доказывающих, что, если мы говорим о здоровом, разнообразном рационе, то лучше придерживаться именно такого питания», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, такое питание предполагает наличие не менее пяти порций фруктов и овощей в день, регулярное потребление рыбы и злаков, а также мяса.

Со своей стороны, врач-терапевт и диетолог медцентра «СМ-Клиника» Елена Тихомирова в беседе с Life.ru выразила мнение, что вред от мяса может быть в одном случае.

«Когда мы обваливаем его в какой-то панировке, жарим его в большом количестве масла, едим его с жареной картошкой, запиваем пивом и заедаем другой едой, насыщенной углеводами, солями и жирами», — сказала она.

Ранее диетолог Марият Мухина заявила, что вода с лимоном может быть полезна не всем.