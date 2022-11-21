Нутрициолог Кочубеева напомнила о пользе супа-пюре

Нутрициолог Наталия Кочубеева рассказала о пользе супа-пюре.

«Если суп-пюре сделан из полезных ингредиентов и в нём сбалансированы жиры и углеводы, то он ничем не хуже обычного», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, обработанные белки, то мясо, перетёртое в пюре, легче усваиваются.

«Это нужно иметь в виду и в детском рационе, и в рационе пожилых людей, потому что с возрастом переваривать белки становится сложнее», — пояснила Кочубеева.

Со своей стороны, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский в беседе с радио Sputnik рассказал о необходимости экспериментировать с гарниром.

«Гарнир должен быть разнообразным. Любое блюдо перестанет приносить пользу, если употреблять его изо дня в день, поскольку оно не может содержать в своём составе всего разнообразия белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов», — уточнил эксперт.

Он добавил, что один из лучших гарниров — это овощи, так как большое содержание клетчатки дарит сытость.

Ранее диетолог Марият Мухина заявила, что вода с лимоном может быть полезна не всем.