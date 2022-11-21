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Штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды будет действовать в Крыму 22 ноября

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МЧС объявило штормовое предупреждение в связи с дождём и сильным ветром в Крыму 22 ноября.
Штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды будет действовать в Крыму 22 ноября
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу главного управления ведомства по республике.

По данным МЧС, во вторник, 22 ноября, в Крыму ожидаются дожди, днём в южных и восточных районах сильные, и усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра порывами до 15—20 м/с.

Наряду с этим стало известно, что в ночь с 18 на 19 ноября в Казани выпало 14 мм осадков — это 31% от месячной нормы. Об этом сообщает «Реальное время».

Ранее синоптик, эколог, климатолог Александр Шувалов рассказал, что в начале текущей недели в Москве ожидается солнечная и морозная погода.

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