Штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды будет действовать в Крыму 22 ноября
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу главного управления ведомства по республике.
По данным МЧС, во вторник, 22 ноября, в Крыму ожидаются дожди, днём в южных и восточных районах сильные, и усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра порывами до 15—20 м/с.
Наряду с этим стало известно, что в ночь с 18 на 19 ноября в Казани выпало 14 мм осадков — это 31% от месячной нормы. Об этом сообщает «Реальное время».
Ранее синоптик, эколог, климатолог Александр Шувалов рассказал, что в начале текущей недели в Москве ожидается солнечная и морозная погода.