Синоптик Леус рассказал, что ледяные дожди не придут в Петербург в ближайшее время

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что ледяных дождей в Санкт-Петербурге в ближайшее время ожидать не стоит.

«До Петербурга ледяные дожди не дойдут», — заявил синоптик в разговоре с kp.ru.

По его словам, 21 ноября в городе будет -3...-5 °С, а по Ленинградской области — до -2...-7 °С. Днём без осадков, ветер слабый, восточный до 2—7 м/с.

Как сообщало ранее URA.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе зимние дороги и ледовые переправы могут открыть раньше запланированного срока — до 25 декабря.