Синоптик Леус рассказал, что ледяные дожди не придут в Петербург в ближайшее время
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«До Петербурга ледяные дожди не дойдут», — заявил синоптик в разговоре с kp.ru.
По его словам, 21 ноября в городе будет -3...-5 °С, а по Ленинградской области — до -2...-7 °С. Днём без осадков, ветер слабый, восточный до 2—7 м/с.
Как сообщало ранее URA.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе зимние дороги и ледовые переправы могут открыть раньше запланированного срока — до 25 декабря.