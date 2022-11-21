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Синоптик Леус рассказал, что ледяные дожди не придут в Петербург в ближайшее время

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Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что ледяных дождей в Санкт-Петербурге в ближайшее время ожидать не стоит.
Синоптик Леус рассказал, что ледяные дожди не придут в Петербург в ближайшее время
  • Gettyimages.ru
  • © Alexei Polyansky / EyeEm

«До Петербурга ледяные дожди не дойдут», — заявил синоптик в разговоре с kp.ru

По его словам, 21 ноября в городе будет -3...-5 °С, а по Ленинградской области — до -2...-7 °С. Днём без осадков, ветер слабый, восточный до 2—7 м/с.

Как сообщало ранее URA.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе зимние дороги и ледовые переправы могут открыть раньше запланированного срока — до 25 декабря.

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