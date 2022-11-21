Узнать больше

В Московский зоопарк поступил спасённый в Приморье детёныш пёстрого тюленя

Короткая ссылка
В Московском зоопарке появился детёныш ларги (пёстрого тюленя), которого нашли и спасли весной на территории Приморского края.
В Московский зоопарк поступил спасённый в Приморье детёныш пёстрого тюленя

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Истощённое и травмированное животное прошло реабилитацию в приморском реабилитационном центре для морских млекопитающих «Тюлень», а затем было перевезено в Москву.

В настоящее время ларга находится на карантине во внутреннем помещении павильона «Ластоногие».

Ранее НСН сообщала об итогах соревнований по спортивной орнитологии Кубок столицы «Осень-2022», в ходе которого удалось сфотографировать и определить 57 видов птиц, 21 из которых занесён в Красную книгу Москвы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить