В Московский зоопарк поступил спасённый в Приморье детёныш пёстрого тюленя

В Московском зоопарке появился детёныш ларги (пёстрого тюленя), которого нашли и спасли весной на территории Приморского края.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Истощённое и травмированное животное прошло реабилитацию в приморском реабилитационном центре для морских млекопитающих «Тюлень», а затем было перевезено в Москву.

В настоящее время ларга находится на карантине во внутреннем помещении павильона «Ластоногие».

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