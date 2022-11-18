Метеоролог Шувалов пообещал снежные выходные в Москве

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов пообещал снежные выходные в Москве.

«Сегодня снежок то принимается, то заканчивается, завтра, скорее всего, будет без осадков и проглянет солнце, а в воскресенье опять ожидается слабый снежок. Потихонечку, по 1—2 см, высота снежного покрова увеличивается», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, на следующей неделе, несмотря на повышение температуры, снег продолжит идти.

«Редкий день обойдётся без снега. Так что встаём на лыжи, приводим в боевую готовность санки и радуемся такому хорошему входу в зимний сезон», — добавил Шувалов.

Как сообщало ранее URA.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе зимние дороги и ледовые переправы могут открыть раньше запланированного срока — до 25 декабря.