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Метеоролог Шувалов пообещал снежные выходные в Москве

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов пообещал снежные выходные в Москве.
Метеоролог Шувалов пообещал снежные выходные в Москве
  • РИА Новости

«Сегодня снежок то принимается, то заканчивается, завтра, скорее всего, будет без осадков и проглянет солнце, а в воскресенье опять ожидается слабый снежок. Потихонечку, по 1—2 см, высота снежного покрова увеличивается», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, на следующей неделе, несмотря на повышение температуры, снег продолжит идти.

«Редкий день обойдётся без снега. Так что встаём на лыжи, приводим в боевую готовность санки и радуемся такому хорошему входу в зимний сезон», — добавил Шувалов.

Как сообщало ранее URA.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе зимние дороги и ледовые переправы могут открыть раньше запланированного срока — до 25 декабря.

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