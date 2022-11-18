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Диетолог Русакова предупредила о рисках резкого похудения

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Врач-диетолог кандидат медицинских наук Дарья Русакова предупредила о рисках резкого похудения.
Диетолог Русакова предупредила о рисках резкого похудения
  • Gettyimages.ru

«Очень важно перед началом снижения веса комплексно обследоваться, выявить причины, какие-то нарушения скорректировать. Чтобы переработать избыточный жир и не потерять мышечную массу, нужно постепенно снижать вес, иначе будут срывы и возвращение лишних килограммов», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».

По её словам, если избыточный вес небольшой, то ситуацию можно нормализовать за три-четыре месяца и под наблюдением врача.

«При ожирении третьей степени индекс массы тела составляет более 40 единиц. Для приведения человека в норму потребуется два-три года. В противном случае могут обостриться заболевания, и человек может стать менее здоровым, чем был до похудения», — добавила Русакова.

Со своей стороны, нутрициолог, эксперт в области здорового питания и врач-диетолог сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что некоторые продукты с полезными свойствами могут быть вредны.

Как отметила эксперт, первым в списке идёт шпинат. В нём много витаминов и микроэлементов, но много и кислоты, что может быть плохо для людей с проблемами ЖКТ.

По словам Мещеряковой, также не стоит злоупотреблять говядиной, рыбой, киноа.

Ранее диетолог Марият Мухина заявила, что вода с лимоном может быть полезна не всем.

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