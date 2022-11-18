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Исследование: 12% россиян планируют смотреть музыкальные шоу на Новый год

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Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, что 12% россиян планируют смотреть телевизионные развлекательные программы в новогоднюю ночь.
Исследование: 12% россиян планируют смотреть музыкальные шоу на Новый год
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Газета.Ru».

В ходе опроса выяснилось, что каждый третий россиянин включит «новогодние огоньки» для фона.

41% не собирается смотреть развлекательный контент 31 декабря.

Женщины чаще мужчин хотят встречать Новый год за просмотром шоу с участием звёзд: 15% против 9% соответственно.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что ежегодная акция «Почта Деда Мороза» стартовала в 41 столичном парке в пятницу, 18 ноября.

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