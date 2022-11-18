Исследование: 12% россиян планируют смотреть музыкальные шоу на Новый год
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Об этом пишет «Газета.Ru».
В ходе опроса выяснилось, что каждый третий россиянин включит «новогодние огоньки» для фона.
41% не собирается смотреть развлекательный контент 31 декабря.
Женщины чаще мужчин хотят встречать Новый год за просмотром шоу с участием звёзд: 15% против 9% соответственно.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что ежегодная акция «Почта Деда Мороза» стартовала в 41 столичном парке в пятницу, 18 ноября.