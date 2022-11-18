В Подмосковье рассказали о перебирающихся ближе к городам снегирях
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональный Комлесхоз.
Как отметили в ведомстве, летом снегири прячутся в еловых лесах, а с наступлением холодов отправляются ближе к людям, чтобы добыть пищу. Самые любимые лакомства этих птиц — семена ясеня.
Ранее «Невские новости» сообщали, что в Ленинградском зоопарке организовали акцию «Дары осени», в рамках которой петербуржцы собрали порядка 800 кг фруктов и ягод для животных.