В Подмосковье рассказали о перебирающихся ближе к городам снегирях

В Московской области рассказали о снегирях, перебирающихся ближе к городам. По словам экспертов, птицы так ведут себя для того, чтобы найти пищу.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональный Комлесхоз.

Как отметили в ведомстве, летом снегири прячутся в еловых лесах, а с наступлением холодов отправляются ближе к людям, чтобы добыть пищу. Самые любимые лакомства этих птиц — семена ясеня.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Ленинградском зоопарке организовали акцию «Дары осени», в рамках которой петербуржцы собрали порядка 800 кг фруктов и ягод для животных.