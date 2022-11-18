Диетолог Макиша назвала чернослив и клюкву полезными для укрепления иммунитета

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала о продуктах, полезных для укрепления иммунитета.

В беседе с сайтом «Москва 24» она заявила, что клюква и чернослив помогут укрепить иммунитет. Ещё один полезный в этом отношении продукт — горчица.

«Ещё три тысячи лет назад неслучайно горчицу часто подавали с рыбой, в том числе для того, чтобы её обеззаразить, чтобы она была менее опасной с точки зрения различных бактерий», — сказала Макиша.

Со своей стороны, нутрициолог Grow Food Елена Свиридова в беседе с газетой «Известия» назвала тыкву источником высокого содержания калия.

«Именно этот микроэлемент регулирует артериальное давление и способствует его удержанию в пределах нормы. А семена тыквы, в свою очередь, способствуют выработке полезного холестерина, который также нужен организму, в том числе для поддержания правильных показателей давления», — сообщила она.

Как отметила эксперт, тыква также является источником каротина.

Ранее диетолог Марият Мухина заявила, что вода с лимоном может быть полезна не всем.