Олег Басилашвили назвал Эльдара Рязанова требовательным режиссёром

Актёр, народный артист СССР Олег Басилашвили рассказал о режиссёре Эльдаре Рязанове, которому 18 ноября могло бы исполниться 95 лет.

«Хороший человек, требовательный к себе и к окружающим. Он очень внимательно относился к детальности разработки каждого образа, его биографии, поведения, сверхзадачи: всё это разрабатывалось очень тщательно, серьёзно», — заявил он в беседе с ФАН.

По словам Басилашвили, из фильмов, где он снимался у Рязанова, ему больше всего симпатичны те, в которых он мог импровизировать.

Ранее актриса Екатерина Шумакова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в триллере «Ночной режим», где также сыграли Павел Табаков и Андрей Мерзликин.