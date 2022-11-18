Узнать больше

Олег Басилашвили назвал Эльдара Рязанова требовательным режиссёром

Короткая ссылка
Актёр, народный артист СССР Олег Басилашвили рассказал о режиссёре Эльдаре Рязанове, которому 18 ноября могло бы исполниться 95 лет.
Олег Басилашвили назвал Эльдара Рязанова требовательным режиссёром
  • РИА Новости

«Хороший человек, требовательный к себе и к окружающим. Он очень внимательно относился к детальности разработки каждого образа, его биографии, поведения, сверхзадачи: всё это разрабатывалось очень тщательно, серьёзно», — заявил он в беседе с ФАН.

По словам Басилашвили, из фильмов, где он снимался у Рязанова, ему больше всего симпатичны те, в которых он мог импровизировать.

Ранее актриса Екатерина Шумакова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в триллере «Ночной режим», где также сыграли Павел Табаков и Андрей Мерзликин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить