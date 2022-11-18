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Светлана Немоляева назвала Эльдара Рязанова своим крёстным отцом в кино

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Актриса Светлана Немоляева поделилась воспоминаниями о режиссёре Эльдаре Рязанове, которому 18 ноября могло бы исполниться 95 лет.
Светлана Немоляева назвала Эльдара Рязанова своим крёстным отцом в кино
  • РИА Новости

«В моей жизни это очень важный человек. Он мой крёстный папа в кино, потому что после его картин кинематографическая судьба у меня пошла по-другому... Я очень дорожу памятью о нём, всем тем, что в моей жизни было связано с ним», — заявила она в беседе с ФАН.

По словам актрисы, она не только снималась в фильмах Рязанова, но и играла в его пьесе «Родственники» на сцене театра имени Маяковского.

«Он обладал поразительной способностью работать с актёрами», — отметила Немоляева.

Ранее актриса Екатерина Шумакова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в триллере «Ночной режим», где также сыграли Павел Табаков и Андрей Мерзликин.

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