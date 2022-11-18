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Светлана Крючкова назвала режиссёра Рязанова уникальным человеком

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Актриса Светлана Крючкова назвала режиссёра Эльдара Рязанова уникальным человеком. 18 ноября кинематографисту исполнилось бы 95 лет.
Светлана Крючкова назвала режиссёра Рязанова уникальным человеком
  • РИА Новости

«Он был уникален. Его называли — необъятный Рязанов, но необъятным было только его сердце, которое вмещало в себя всех артистов. Мы могли не дружить между собой, но в сердце Рязанова мы все были рядом. Все одинаково любимы, привечаемы», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, с артистами Рязанов всегда был деликатен.

«Я с ним работала только на одной картине — «Старые клячи». Там очень много импровизаций. Все отношения между нами — кто с кем больше дружит, кто с кем меньше дружит — в картине видно, хоть мы там и были вчетвером», — призналась Крючкова.

Ранее актриса Екатерина Шумакова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в триллере «Ночной режим», где также сыграли Павел Табаков и Андрей Мерзликин.

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