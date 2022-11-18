Александр Ширвиндт рассказал, что Эльдар Рязанов любил импровизации на площадке

Актёр и режиссёр Александр Ширвиндт поделился воспоминаниями о режиссёре Эльдаре Рязанове, которому 18 ноября исполнилось бы 95 лет.

«В отличие от очень многих талантливых узурпаторов, он дико любил импровизации во время съёмок. Он не держался за каждую запятую в сценарии, тем более он сам был сценаристом. Из команды, половина которой была его друзьями, он всегда выуживал импровизацию, потом сам это корректировал. Это очень важная вещь — от этого и воздух свободнее на площадке, и результат совсем другой», — заявил Ширвиндт в беседе с ФАН.

Ранее актриса Екатерина Шумакова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в триллере «Ночной режим», где также сыграли Павел Табаков и Андрей Мерзликин.