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Александр Ширвиндт рассказал, что Эльдар Рязанов любил импровизации на площадке

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Актёр и режиссёр Александр Ширвиндт поделился воспоминаниями о режиссёре Эльдаре Рязанове, которому 18 ноября исполнилось бы 95 лет.
Александр Ширвиндт рассказал, что Эльдар Рязанов любил импровизации на площадке
  • РИА Новости

«В отличие от очень многих талантливых узурпаторов, он дико любил импровизации во время съёмок. Он не держался за каждую запятую в сценарии, тем более он сам был сценаристом. Из команды, половина которой была его друзьями, он всегда выуживал импровизацию, потом сам это корректировал. Это очень важная вещь — от этого и воздух свободнее на площадке, и результат совсем другой», — заявил Ширвиндт в беседе с ФАН.

Ранее актриса Екатерина Шумакова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в триллере «Ночной режим», где также сыграли Павел Табаков и Андрей Мерзликин.

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