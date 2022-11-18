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Полумарафон «ЗаБег.РФ» пройдёт 4 июня во всех регионах России

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Полумарафон «ЗаБег.РФ» состоится 4 июня 2023 года во всех регионах России.
Полумарафон «ЗаБег.РФ» пройдёт 4 июня во всех регионах России
  • РИА Новости

Ожидается более 150 тыс. участников. Им предложат четыре дистанции на выбор — 1, 5, 10 или 21,1 км.

«Для меня «ЗаБег.РФ» — это одно из самых значимых наших мероприятий в году. Когда в одну минуту синхронно стартуют тысячи человек от Камчатки до Калининграда, меня переполняет гордость. В России сегодня очень много спортивных людей, поддерживающих здоровый образ жизни, и из года в год мы видим, что их количество возрастает», — заявила руководитель оргкомитета полумарафона Ксения Шойгу.

По её словам, старт будет приурочен к Международному дню бега.

Также в рамках «ЗаБега.РФ» состоится традиционный конкурс за звание беговой столицы России. Такое звание в разные годы получали Казань, Владивосток, Нижний Новгород и Санкт-Петербург.

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