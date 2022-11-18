Синоптик рассказала о сроках прихода климатической зимы в Хабаровский край

Приход климатической зимы в Хабаровский край прогнозируется в начале декабря. Об этом сообщила начальник отдела прогнозов долгосрочной погоды Хабаровского отделения Гидрометцентра Галина Брынцева.

«Ноябрь в этом году достаточно тёплый, идём выше нормы. А по количеству осадков на территории края этот месяц в нормальных пределах. Такая погода сохранится до конца месяца, с колебаниями тепла и холода», — приводит transsibinfo.com её слова.

Брынцева добавила, что на следующей неделе будет постепенное понижение температурного фона.

Ночные температуры будут опускаться в пределах от -8 до -15 °С, на севере уже до -30 °С. Дневные температуры снизятся до -3...-8 °С», — подчеркнула синоптик.

Брынцева отметила, что Хабаровский край войдёт в норму для начала декабря на уровне среднесуточной температуры -15 °С.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок посоветовал одеваться по погоде.