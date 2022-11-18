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Синоптик рассказала о сроках прихода климатической зимы в Хабаровский край

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Приход климатической зимы в Хабаровский край прогнозируется в начале декабря. Об этом сообщила начальник отдела прогнозов долгосрочной погоды Хабаровского отделения Гидрометцентра Галина Брынцева.
Синоптик рассказала о сроках прихода климатической зимы в Хабаровский край
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«Ноябрь в этом году достаточно тёплый, идём выше нормы. А по количеству осадков на территории края этот месяц в нормальных пределах. Такая погода сохранится до конца месяца, с колебаниями тепла и холода», — приводит transsibinfo.com её слова.

Брынцева добавила, что на следующей неделе будет постепенное понижение температурного фона.

Ночные температуры будут опускаться в пределах от -8 до -15 °С, на севере уже до -30 °С. Дневные температуры снизятся до -3...-8 °С», — подчеркнула синоптик.

Брынцева отметила, что Хабаровский край войдёт в норму для начала декабря на уровне среднесуточной температуры -15 °С.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок посоветовал одеваться по погоде.

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