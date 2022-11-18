В Екатеринбурге открывается фестиваль «Музыкальное сердце театра»

Национальный фестиваль «Музыкальное сердце театра» пройдёт с 18 по 28 ноября в Екатеринбурге. Управляющим композитором мероприятия выступает народный артист России Максим Дунаевский.

Открывается фестиваль в день основания Екатеринбурга спектаклем «Сирано де Бержерак» Театра мюзикла Свердловской детской филармонии.

Среди постановок, которые будут показаны на театральных площадках столицы Урала, — «Семейка Аддамс» (Тюмень), «Дорогой Мистер Смит» (Санкт-Петербург), «РОК» (Кемерово), «Летучий корабль» (Орёл), «Война глазами детей» (Москва) и «Юная любовь в пяти театральных измерениях» (Москва).

Организаторы запланировали для гостей не только театральное зрелище, но и образовательно-деловую программу, в рамках которой будут проводиться различные мастер-классы и круглые столы для обсуждения перспектив развития музыкального театра в стране.

«Столица Урала — признанный театральный центр России ещё с дореволюционных времён. Именно здесь проходят мировые премьеры многих музыкальных постановок, регулярно проводятся театральные фестивали и творческие конкурсы федерального масштаба. Екатеринбург — своего рода срез всего того положительного, что происходит в российской театральной действительности», — приводятся слова продюсера мероприятия Дмитрия Калантарова в пресс-релизе.

Калантаров отметил, что национальное мероприятие в Екатеринбурге пройдёт второй раз. В 2022 году организаторы подготовили спецпроект — показ театральных постановок с участием молодых актёров.

Завершится театральный фестиваль гала-концертом Максима Дунаевского (27 ноября) и церемонией награждения, которая пройдёт 28 ноября. По итогам голосования участники получат призы за создание лучшей пьесы, музыки, текста песни, костюмов, оркестровки, сценографии и т. д.

Ранее сообщалось, что Всероссийский театральный фестиваль «Комедiя-ФЕСТ» пройдёт 22—27 ноября в Нижнем Новгороде.