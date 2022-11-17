Узнать больше

В Калужской области очистили от мусора 320 км берегов водоёмов в 2022 году

Короткая ссылка
В Калужской области очистили от мусора 318,97 км берегов водоёмов в рамках акции «Вода России».
В Калужской области очистили от мусора 320 км берегов водоёмов в 2022 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Во всех муниципалитетах состоялось 337 субботников. Их участниками стали свыше 72 тыс. человек.

Как отметил глава регионального Минприроды Владимир Жипа, в акции участвовали в том числе представители органов госвласти, сотрудники предприятий и организаций, школьники и студенты.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области обсудили вопросы обращения с ТКО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить