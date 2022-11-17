В Калужской области очистили от мусора 320 км берегов водоёмов в 2022 году
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Во всех муниципалитетах состоялось 337 субботников. Их участниками стали свыше 72 тыс. человек.
Как отметил глава регионального Минприроды Владимир Жипа, в акции участвовали в том числе представители органов госвласти, сотрудники предприятий и организаций, школьники и студенты.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области обсудили вопросы обращения с ТКО.