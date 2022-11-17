В Омске в пятницу похолодает до -30 °С

Синоптики рассказали о погоде в Омске в ближайшие дни.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС.

В пятницу, 18 ноября, ожидается -16...-21 °С ночью, при прояснении до -30 °С. Днём -9...-14 °С, местами -15...-20 °С.

В субботу, 19 ноября, ночные температуры составят -13...-18 °С, при прояснениях до -23 °С. Днём -4...-9 °С, местами до -14 °С. Локально умеренный снег, гололёд, метель, порывы ветра до 16 м/с.

Тем временем, в Санкт-Петербурге в ночь на 18 ноября ожидается до -6 °С, передаёт neva.today со ссылкой на МЧС. На дорогах гололедица.

Ранее сообщалось, что жителям Ямала рекомендовали не выезжать на трассы из-за метели.