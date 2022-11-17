Катки в парках Ижевска откроются 10 декабря
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Самый большой бесплатный каток появится в парке Кирова, а в парке Горького сделают два катка — для детей и для взрослых.
Общегородские катки обустроят и во всех районах Кирова, передаёт progorod43 со ссылкой на мэрию. В частности, площадки для катания на коньках появятся в Кочуровском парке и Парке Победы. Их зальют к середине декабря.
Ранее сообщалось, что каток на ВДНХ в Москве откроется 25 ноября.