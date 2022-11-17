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Катки в парках Ижевска откроются 10 декабря

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Катки в парках Ижевска планируется открыть 10 декабря.
Катки в парках Ижевска откроются 10 декабря
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Самый большой бесплатный каток появится в парке Кирова, а в парке Горького сделают два катка — для детей и для взрослых.

Общегородские катки обустроят и во всех районах Кирова, передаёт progorod43 со ссылкой на мэрию. В частности, площадки для катания на коньках появятся в Кочуровском парке и Парке Победы. Их зальют к середине декабря.

Ранее сообщалось, что каток на ВДНХ в Москве откроется 25 ноября.

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