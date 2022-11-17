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Актриса Козий назвала спектакль «Невольницы» в Театре сатиры энциклопедией отношений между людьми

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Актриса Любовь Козий рассказала о своей роли в спектакле «Невольницы» по пьесе Александра Островского, в котором она исполнила одну из главных ролей (Евлалия Андреевна). Премьера спектакля состоится 17 и 18 ноября в Театре сатиры.
Актриса Козий назвала спектакль «Невольницы» в Театре сатиры энциклопедией отношений между людьми
  • РИА Новости

«Я не слышала об этой пьесе раньше, если честно. Но, углубляясь в материал, мы с коллегами поняли, в чём прелесть «Невольниц». Это настоящая энциклопедия отношений между мужчинами и женщинами. Взгляд с той и с другой стороны. И, собственно, этим спектакль будет любопытен нашему зрителю — и молодым, и пожилым. Ведь что может быть интереснее людей и отношений противоположных полов», — поделилась актриса в интервью интернет-изданию argumenti.ru.

По её словам, тема отношений между мужчиной и женщиной в пьесе раскрывается откровенно, остро, без прикрытий и недомолвок, а сюжет полон интриг и неожиданностей.

Ранее ФАН сообщало, что спектакль «Пролетая над гнездом кукушки (Затмение)» представят в Ленкоме 18 ноября.

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