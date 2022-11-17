В Мосгордуме прокомментировали идею объединения МХТ и МХАТа

Актёр, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов прокомментировал идею гендиректора МХАТа имени Горького Владимира Кехмана об объединении с МХТ имени Чехова.

«Дальше, конечно, это уже решать труппе театра — с кем они хотят быть, какими они хотят быть, какие традиции им дороги», — заявил Герасимов в беседе с НСН.

Он не исключил, что объединение даст движение МХАТу.

«Будет разгадка, в связи с чем предложение возникло, ну и позицию МХТ нужно знать, может, Кехману интересно, а насколько интересно МХТ?» — добавил Герасимов.

Ранее актриса Евгения Казарина в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о спектакле «Подсвечник» по пьесе Альфреда де Мюссе в театре «Сфера».