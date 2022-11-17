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После 38 градусов мороза в ХМАО ожидается резкое потепление

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В Ханты-Мансийском автономном округе после похолодания до -38 °С наступит резкое потепление.
После 38 градусов мороза в ХМАО ожидается резкое потепление
  • РИА Новости

Прогноз специалистов Гидрометцентра ХМАО передаёт URA.RU.

«18 ноября в отдельных районах небольшой снег, изморозь. Температура днём -12...-17 °С, в северо-западных районах -6...-11 °С», — говорится в материале.

Отмечается, что 19 ноября в отдельных районах округа также ожидается небольшой снег и изморозь. Температура днём составит -13...-18 °С, в то время как в северо-западных районах — -7...-12 °С.

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.

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