Специалист Савкина посоветовала выбирать цельнозерновую муку

Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Савкина посоветовала выбирать цельнозерновую муку.

Об этом сообщает Тюменская область сегодня.

По словам эксперта, цельнозерновая мука бывает не только пшеничной, но и из необработанной гречневой крупы или риса, овсяных хлопьев, кукурузной крупы. Все эти виды муки не содержат глютена.

При покупке муки Савкина советует обращать внимание и на степень обработки, которая сохраняет полезные вещества в продукте.

В свою очередь, автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малозёмов в беседе с Радио Sputnik порекомендовал внимательно изучать состав хлеба.

«Хлеб может выглядеть и называться по-разному, но общий принцип такой: смотрите, что на первом месте в составе. Если вы видите там хлебопекарную муку высшего сорта, вы должны сразу понять, что это не тот хлеб, который можно назвать полезным», — пояснил он.

По его словам, лучший вариант в этом отношении — хлеб из цельнозерновой муки.

Ранее врач доказательной медицины Олег Абакумов рассказал о значении витамина D, железа и омеги-3 для здоровья и настроения человека.