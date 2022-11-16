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Специалист Савкина посоветовала выбирать цельнозерновую муку

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Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Савкина посоветовала выбирать цельнозерновую муку.
Специалист Савкина посоветовала выбирать цельнозерновую муку
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Об этом сообщает Тюменская область сегодня.

По словам эксперта, цельнозерновая мука бывает не только пшеничной, но и из необработанной гречневой крупы или риса, овсяных хлопьев, кукурузной крупы. Все эти виды муки не содержат глютена.

При покупке муки Савкина советует обращать внимание и на степень обработки, которая сохраняет полезные вещества в продукте.

В свою очередь, автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малозёмов в беседе с Радио Sputnik порекомендовал внимательно изучать состав хлеба.

«Хлеб может выглядеть и называться по-разному, но общий принцип такой: смотрите, что на первом месте в составе. Если вы видите там хлебопекарную муку высшего сорта, вы должны сразу понять, что это не тот хлеб, который можно назвать полезным», — пояснил он.

По его словам, лучший вариант в этом отношении — хлеб из цельнозерновой муки.

Ранее врач доказательной медицины Олег Абакумов рассказал о значении витамина D, железа и омеги-3 для здоровья и настроения человека.

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