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Миколог Дьяков рассказал о сезоне зимних опят в Подмосковье

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Ведущий инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ, миколог Максим Дьяков рассказал о сезоне зимних опят в Московской области.
Миколог Дьяков рассказал о сезоне зимних опят в Подмосковье
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Встречаются зимние опята поздней осенью и ранней весной или в затяжные зимние оттепели. Конечно, спутать их с чем-то ядовитым сложно. Потому что ядовитые грибы в это время года встречаются редко», — заявил он в беседе с «Радио 1».

Как отметил Дьяков, зимние опята можно найти на лиственных деревьях.

«Часто гриб встречается в парках, но мы не рекомендуем его собирать, потому что в городской черте он может содержать тяжёлые металлы. Лучше из города идти куда-то в лесную зону», — посоветовал эксперт.

В пресс-службе подмосковного правительства отметили, что зимние опята подходят для засола, жарки, маринования, их также можно варить, передаёт издание «Вести Подмосковья».

Высота грибов — до 10 см. Они растут большими группами от двух до нескольких сотен штук.

Ранее сообщалось, что в Рослесинфорге ожидают рекордного сбора грибов и ягод в России в этом году.

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