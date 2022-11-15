Миколог Дьяков рассказал о сезоне зимних опят в Подмосковье
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
«Встречаются зимние опята поздней осенью и ранней весной или в затяжные зимние оттепели. Конечно, спутать их с чем-то ядовитым сложно. Потому что ядовитые грибы в это время года встречаются редко», — заявил он в беседе с «Радио 1».
Как отметил Дьяков, зимние опята можно найти на лиственных деревьях.
«Часто гриб встречается в парках, но мы не рекомендуем его собирать, потому что в городской черте он может содержать тяжёлые металлы. Лучше из города идти куда-то в лесную зону», — посоветовал эксперт.
В пресс-службе подмосковного правительства отметили, что зимние опята подходят для засола, жарки, маринования, их также можно варить, передаёт издание «Вести Подмосковья».
Высота грибов — до 10 см. Они растут большими группами от двух до нескольких сотен штук.
Ранее сообщалось, что в Рослесинфорге ожидают рекордного сбора грибов и ягод в России в этом году.