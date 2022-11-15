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«Всемирный день пельменя» пройдёт в Удмуртии в феврале

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Фестиваль «Всемирный день пельменя» будет проходить в Удмуртии с 6 по 11 февраля 2023 года.
«Всемирный день пельменя» пройдёт в Удмуртии в феврале
  • Gettyimages.ru
  • © Cavan Images

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Главная площадка мероприятия — Центральная площадь Ижевска, тема фестиваля — «По-нашему! По-удмуртски! Вкусно!».

Программа включает мастер-классы, экскурсии, национальные игры.

В частности, на 11 февраля запланирован «Пельменный съест», в рамках которого пройдёт дегустация пельменей и блюд удмуртской кухни, передаёт ИА «Удмуртия».

Ранее сообщалось, что международный кинофестиваль «Соль земли» будет проходить с 21 по 25 ноября в Самаре.

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