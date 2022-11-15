«Всемирный день пельменя» пройдёт в Удмуртии в феврале
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Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
Главная площадка мероприятия — Центральная площадь Ижевска, тема фестиваля — «По-нашему! По-удмуртски! Вкусно!».
Программа включает мастер-классы, экскурсии, национальные игры.
В частности, на 11 февраля запланирован «Пельменный съест», в рамках которого пройдёт дегустация пельменей и блюд удмуртской кухни, передаёт ИА «Удмуртия».
Ранее сообщалось, что международный кинофестиваль «Соль земли» будет проходить с 21 по 25 ноября в Самаре.