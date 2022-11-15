В лесах Хабаровского края завершился пожароопасный сезон

Пожароопасный сезон завершился на землях лесного фонда Хабаровского края.

Об этом в беседе с transsibinfo.com рассказал министр лесного хозяйства и лесопереработки края Максим Гулько.

«Мы достаточно эффективно отработали в этом сезоне. Есть такой показатель площади одного пожара — он сократился на 171 га. В первые сутки после обнаружения было ликвидировано 86% всех лесных очагов, что укладывается в нормативы», — отметил он.

Гулько подчеркнул, что в этом году по решению губернатора края на 70% было увеличено число парашютистов-десантников.

В материале уточняется, что с весны в Хабаровском крае в обслуживаемой зоне тушения лесных пожаров лесопожарная служба ликвидировала 310 возгораний на площади почти 54 тыс. га.

Ранее телеканал «360» сообщил, что пожароопасный сезон в лесах Московской области завершится во вторник, 15 ноября.