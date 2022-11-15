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Метеоролог Макарова предупредила о гололедице и ухудшении видимости в Москве 18 ноября

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Анастасия Белоусова
Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие дни.
Метеоролог Макарова предупредила о гололедице и ухудшении видимости в Москве 18 ноября
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

По словам синоптика, снегопад, который ожидается в столице, связан с прохождением циклона с северо-запада.

«Прогнозируется снег, хотя температура сегодня -2...0 °С. Небольшой, местами умеренный снег прогнозируется во вторник. В целом выпадет около 5 см осадков», — объяснила Макарова.

Она уточнила, что затем придёт южный циклон, ожидается ветер с порывами до 15—17 м/с.

«В пятницу — снег, местами сильный, метель, ухудшение видимости, на дорогах гололедица», — добавила метеоролог. 

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в столичном регионе в ближайшие дни.

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