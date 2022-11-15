Лидер группы «Пилот» Кнабенгоф рассказал о новом альбоме и программе коллектива

Певец и гитарист группы «Пилот» Илья Кнабенгоф рассказал об идейном пересечении нового альбома с творчеством группы «Король и Шут», а также о программе коллектива.

Как пишет «Российская газета», музыкант отметил, что новый альбом «Пилота» «Тыгыдым» идейно пересекается с творчеством группы «Король и Шут».

«Я хотел сделать альбом собранием новелл, повестей о реальных людях. Но это не выдуманные сказания, как у «КИШа», а больше жизненные повести для взрослых», — рассказал Кнабенгоф.

В материале отмечается, что участники коллектива прервали всероссийский тур «25 лет группе», чтобы дать два концерта «Осеннее — пора» в Санкт-Петербурге и Москве.

«В это время людям нужна энергия, чтобы подготовиться к холодам. И поэтому мы сыграли в «Осеннее — пора» по большей части драйвовые, тяжёлые, даже андерграундные треки», — пояснил солист.

Музыкант также рассказал, что лично для него группа «Пилот» — это способ разговаривать с людьми, таким образом он хотел бы донести «свои точку зрения, философию, мировоззрение, мироощущение» до других.

В начале сентября Newinform сообщал, что столичный театр «Ленком» поставит хип-хоп-оперу.