Синоптики предупредили жителей Тюменской области о резком похолодании в течение недели
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Об этом пишет nashgorod.ru.
Так, в среду, 16 ноября, морозы усилятся до -15 °С днём и -20 °С в ночные часы. А четверг, 17 ноября, станет самым холодным днём этой недели. Ночью ожидается -23...-28 °С, днём — -13...-18 °С.
Морозы на неделе ожидаются и в Омской области. Как сообщает gorod55.ru, ночью 17 ноября столбик термометра опустится до -10...-15 °С, на севере похолодает до -23 °С. Днём температура воздуха составит -16...-21 °С.
Ранее сообщалось, что в Татарстане ожидается усиление ветра во вторник, 15 ноября. Порывы могут достигать 15—20 м/с.