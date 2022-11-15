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Синоптики предупредили жителей Тюменской области о резком похолодании в течение недели

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По данным Тюменского ЦГМС — филиала ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», в Тюменской области ожидается резкое похолодание в ближайшие дни.
Синоптики предупредили жителей Тюменской области о резком похолодании в течение недели
  • Gettyimages.ru
  • © Winfried Heidl / EyeEm

Об этом пишет nashgorod.ru.

Так, в среду, 16 ноября, морозы усилятся до -15 °С днём и -20 °С в ночные часы. А четверг, 17 ноября, станет самым холодным днём этой недели. Ночью ожидается -23...-28 °С, днём — -13...-18 °С.

Морозы на неделе ожидаются и в Омской области. Как сообщает gorod55.ru, ночью 17 ноября столбик термометра опустится до -10...-15 °С, на севере похолодает до -23 °С. Днём температура воздуха составит -16...-21 °С.

Ранее сообщалось, что в Татарстане ожидается усиление ветра во вторник, 15 ноября. Порывы могут достигать 15—20 м/с.

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