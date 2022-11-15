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Актёр Аверин рассказал о постановке о Сочи времён войны

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Российский актёр театра и кино, режиссёр, телеведущий Максим Аверин, в 2021 году назначенный на должность художественного руководителя Сочинского концертно-филармонического объединения, рассказал о своём первом проекте — постановке о Сочи в годы Великой Отечественной войны.
Актёр Аверин рассказал о постановке о Сочи времён войны
  • РИА Новости

В интервью телеканалу «360» артист признался, что считает делом чести свой первый проект, созданный совместно с Сочинским концертно-филармоническим объединением.

Он напомнил, что Сочи в годы Великой Отечественной войны был городом-госпиталем, но об этом мало кто знает.

Аверин рассказал и о работе с коллективом концертно-филармонического объединения.

«Это огромный коллектив людей, музыкантов, органный зал и оркестр народных инструментов под руководством Григория Михайлова. Это большое количество вокалистов, солистов, и сейчас мы открываем вокальную детскую студию», — поделился артист.

Ранее Newinform сообщал, что столичный «Ленком» поставит хип-хоп-оперу.

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