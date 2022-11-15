Актёр Аверин рассказал о постановке о Сочи времён войны
- РИА Новости
В интервью телеканалу «360» артист признался, что считает делом чести свой первый проект, созданный совместно с Сочинским концертно-филармоническим объединением.
Он напомнил, что Сочи в годы Великой Отечественной войны был городом-госпиталем, но об этом мало кто знает.
Аверин рассказал и о работе с коллективом концертно-филармонического объединения.
«Это огромный коллектив людей, музыкантов, органный зал и оркестр народных инструментов под руководством Григория Михайлова. Это большое количество вокалистов, солистов, и сейчас мы открываем вокальную детскую студию», — поделился артист.
Ранее Newinform сообщал, что столичный «Ленком» поставит хип-хоп-оперу.