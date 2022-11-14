В Татарстане ожидается усиление ветра до 20 м/с

В Татарстане ожидается усиление ветра во вторник, 15 ноября. Порывы могут составить 15—20 м/с.

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

В течение дня будет облачно, возможен небольшой снег, местами кратковременная метель.

Температура воздуха ночью составит до -8 °С, днём -1...-6 °С.

Тем временем мэрия Челябинска призвала водителей не ставить автомобили под деревьями, передаёт URA.RU.

«Не надо парковать машины под большими или визуально опасными деревьями. Под мокрым тяжёлым снегом они представляют серьёзную опасность», — сказали в городской администрации.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в столичном регионе в ближайшие дни.