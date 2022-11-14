Каток на ВДНХ откроется 25 ноября

Каток на ВДНХ в Москве откроется 25 ноября.

Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«С 25 ноября выставка вновь приглашает посетителей на каток. Его ледовые дорожки, украшенные иллюминацией, проходят по Главной аллее, огибают фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

За восемь лет каток посетили более 4,5 млн человек.

Ранее телеканал «360» сообщал, что на мероприятиях в парках Московской области побывали более 170 тыс. человек с июля по сентябрь 2022 года.