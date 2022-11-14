В Подмосковье подвели итоги пожароопасного сезона

Пожароопасный сезон в лесах Московской области завершится во вторник, 15 ноября.

Об этом сообщает телеканал «360».

«По сравнению с предыдущим годом зафиксировано увеличение количества пожаров на 140 возгораний и их площади — на 80,09 га. В то же время за счёт высокой скорости реагирования на лесные пожары и оперативности их ликвидации средняя площадь на момент ликвидации пожаров уменьшилась и составила 0,77 га», — заявил зампред правительства региона Георгий Филимонов.

По его словам, с начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда произошёл 341 пожар, в том числе 36 торфяных, передаёт «Радио 1».

Ранее сообщалось, что в Челябинской области в понедельник, 14 ноября, завершился пожароопасный сезон.