Евгений Миронов рассказал подробности о киноклубе в Театре Наций

Художественный руководитель Театра Наций, народный артист России Евгений Миронов рассказал подробности о киноклубе.

«У нас в театре работают актёры, которые много играют в кино, режиссёры, которые снимают фильмы, поэтому мы придумали киноклуб, в рамках которого будем показывать их премьеры», — поделился он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, фильмы будут демонстрировать не только сотрудникам театра, но и друзьям и партнёрам.

«Это же прекрасно, когда есть возможность в семейном кругу посмотреть и обсудить новые фильмы», — добавил Миронов.

Ранее актриса Екатерина Шумакова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в триллере «Ночной режим», где также сыграли Павел Табаков и Андрей Мерзликин.