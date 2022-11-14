Московский фестиваль архивных фильмов пройдёт 16—30 ноября

Московский международный фестиваль архивных фильмов пройдёт 16—30 ноября.

Об этом сообщает НСН.

Программа включает кинопоказы, лекции, дискуссии с киноведами, реставраторами и другими экспертами.

Также запланирована презентация альбома плакатов «Белые одежды. Врач на экране». Проект посвящён врачам, работающим во время пандемии коронавируса.

Ранее актриса Екатерина Шумакова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в триллере «Ночной режим», где также сыграли Павел Табаков и Андрей Мерзликин.