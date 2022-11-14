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Эндокринолог Ладыгина напомнила о бессимптомном течении диабета

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Главный эндокринолог Главного медицинского управления Управления делами президента России кандидат медицинских наук Дарья Ладыгина напомнила о бессимптомном течении диабета.
Эндокринолог Ладыгина напомнила о бессимптомном течении диабета
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«Контроль очень важен, сахарный диабет — это коварное заболевание, потому что заболевание может протекать многие годы бессимптомно, пагубно влияя на органы», — заявила она в беседе с НСН.

Со своей стороны, врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о продуктах, способных вызывать зависимость.

По её словам, чаще всего это продукты, содержащие различные искусственные добавки.

«Человеку хочется, чтобы центр удовольствия раздражался чаще, а благодаря этим усилителям вкуса даже не самая полезная еда воспринимается организмом как что-то свежее и необходимое», — пояснила она.

Ранее врач-диетолог Елена Пилькина дала советы по борьбе с лишним весом.

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