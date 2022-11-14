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Эндокринолог Ладыгина посоветовала есть овощи при диабете

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Главный эндокринолог Главного медицинского управления Управления делами президента России кандидат медицинских наук Дарья Ладыгина рассказала о принципах питания при диабете.
Эндокринолог Ладыгина посоветовала есть овощи при диабете
  • Gettyimages.ru

«Питание человека при сахарном диабете несильно отличается от обычного здорового питания. Это обязательно многообразие овощей, источников клетчатки, это вещество впитывает избыточный сахар, жиры, улучшает состояние стенки кишечника», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, в рационе должны быть рыба, растительные жиры, птица, мясо, соевый белок.

Со своей стороны, финансовый консультант сервиса «Приём» Ольга Матвеева в беседе с Life.ru рассказала, как питаться полноценно и при этом меньше тратить.

В частности, она посоветовала отказаться от готовых смесей для салата, поскольку они стоят дороже необработанных овощей.

«Рыбные консервы — лосось и тунец — содержат жиры омега-3, которые помогают сохранить здоровье. Они также являются менее дорогостоящим вариантом», — отметила Матвеева.

Кроме того, она рекомендует замораживать сезонные продукты.

Ранее врач-диетолог Елена Пилькина дала советы по борьбе с лишним весом.

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