Эндокринолог Ладыгина посоветовала есть овощи при диабете
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«Питание человека при сахарном диабете несильно отличается от обычного здорового питания. Это обязательно многообразие овощей, источников клетчатки, это вещество впитывает избыточный сахар, жиры, улучшает состояние стенки кишечника», — заявила она в беседе с НСН.
По её словам, в рационе должны быть рыба, растительные жиры, птица, мясо, соевый белок.
Со своей стороны, финансовый консультант сервиса «Приём» Ольга Матвеева в беседе с Life.ru рассказала, как питаться полноценно и при этом меньше тратить.
В частности, она посоветовала отказаться от готовых смесей для салата, поскольку они стоят дороже необработанных овощей.
«Рыбные консервы — лосось и тунец — содержат жиры омега-3, которые помогают сохранить здоровье. Они также являются менее дорогостоящим вариантом», — отметила Матвеева.
Кроме того, она рекомендует замораживать сезонные продукты.
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