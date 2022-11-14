Эндокринолог Ладыгина посоветовала есть овощи при диабете

Главный эндокринолог Главного медицинского управления Управления делами президента России кандидат медицинских наук Дарья Ладыгина рассказала о принципах питания при диабете.

«Питание человека при сахарном диабете несильно отличается от обычного здорового питания. Это обязательно многообразие овощей, источников клетчатки, это вещество впитывает избыточный сахар, жиры, улучшает состояние стенки кишечника», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, в рационе должны быть рыба, растительные жиры, птица, мясо, соевый белок.

Со своей стороны, финансовый консультант сервиса «Приём» Ольга Матвеева в беседе с Life.ru рассказала, как питаться полноценно и при этом меньше тратить.

В частности, она посоветовала отказаться от готовых смесей для салата, поскольку они стоят дороже необработанных овощей.

«Рыбные консервы — лосось и тунец — содержат жиры омега-3, которые помогают сохранить здоровье. Они также являются менее дорогостоящим вариантом», — отметила Матвеева.

Кроме того, она рекомендует замораживать сезонные продукты.

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