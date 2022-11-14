Фитнес-маркетолог Скяев рассказал о плюсах абонемента в спортзал

Фитнес-маркетолог Тамерлан Скяев рассказал о плюсах абонемента в спортзал.

«Когда вы покупаете абонемент в фитнес-зал, вы становитесь более дисциплинированным. Вы понимаете, что заплатили за большое количество посещений фитнес-центра и в этом случае вынуждены его посещать, борясь с собственной ленью и нерешительностью», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, человек становится более дисциплинированным, а физическая форма тем временем улучшается.

Кроме того, считает Скяев, покупка абонемента позволяет быть в контакте с тренером.

«Вы находите с ним общий язык, он вникает в ваши проблемы и помогает вам подбирать индивидуальные решения именно для вас», — добавил эксперт.

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