Терапевт Чернышова посоветовала сократить потребление простых углеводов для профилактики диабета

Врач-терапевт Надежда Чернышова посоветовала сократить потребление простых углеводов для профилактики диабета.

«Диабет второго типа условно называют диабетом взрослых людей. Когда человек жил, всё было хорошо, но со временем клетки потеряли чувствительность к инсулину. Инсулин вырабатывается, но клетки его не воспринимают. И результат — повышение сахара крови», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, также стоит заниматься физической активностью.

Как отметила Чернышова, желательно ограничить употребление простых углеводов. Речь идёт о сладкой выпечке, шоколаде, конфетах, сладких газированных напитках.

Со своей стороны, врач-эндокринолог, диетолог сети медицинских центров «СМ-Клиника» Наталья Антонова в беседе с РИАМО посоветовала изменить образ жизни и помнить о регулярной физической активности.

По словам эксперта, не так грозен сам диабет, как его осложнения.

Ранее врач-диетолог Елена Пилькина дала советы по борьбе с лишним весом.