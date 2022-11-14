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Терапевт Чернышова посоветовала сократить потребление простых углеводов для профилактики диабета

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Врач-терапевт Надежда Чернышова посоветовала сократить потребление простых углеводов для профилактики диабета.
Терапевт Чернышова посоветовала сократить потребление простых углеводов для профилактики диабета
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«Диабет второго типа условно называют диабетом взрослых людей. Когда человек жил, всё было хорошо, но со временем клетки потеряли чувствительность к инсулину. Инсулин вырабатывается, но клетки его не воспринимают. И результат — повышение сахара крови», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, также стоит заниматься физической активностью.

Как отметила Чернышова, желательно ограничить употребление простых углеводов. Речь идёт о сладкой выпечке, шоколаде, конфетах, сладких газированных напитках.

Со своей стороны, врач-эндокринолог, диетолог сети медицинских центров «СМ-Клиника» Наталья Антонова в беседе с РИАМО посоветовала изменить образ жизни и помнить о регулярной физической активности.

По словам эксперта, не так грозен сам диабет, как его осложнения.

Ранее врач-диетолог Елена Пилькина дала советы по борьбе с лишним весом.

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