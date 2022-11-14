Агитбригады «Русского Радио» провели концерты в рамках патриотического марафона
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Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».
Артисты выступили перед военными в Солнечногорске, в подмосковном парке «Патриот» и в Новороссийске.
Среди участников — Родион Газманов, Мария Вебер, Анна Семенович, Роман Архипов, «Братья Грим», ROXANA.
«Публика потрясающая, ребята пели вместе со мной, показывали сердечки. Поддержка артистов и музыка очень нужны. Они подбадривают, помогают и в трудные моменты, и в радостные. Артисты всегда поддерживают своих слушателей», — заявила Вебер.
Со своей стороны, Семенович сказала, что для неё большая честь выступать перед военнослужащими.
Следующие концерты должны состояться в Луганске, Стаханове и Мелитополе.