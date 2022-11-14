Агитбригады «Русского Радио» провели концерты в рамках патриотического марафона

Агитбригады «Русского Радио» провели ещё три концерта в рамках патриотического марафона.

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

Артисты выступили перед военными в Солнечногорске, в подмосковном парке «Патриот» и в Новороссийске.

Среди участников — Родион Газманов, Мария Вебер, Анна Семенович, Роман Архипов, «Братья Грим», ROXANA.

«Публика потрясающая, ребята пели вместе со мной, показывали сердечки. Поддержка артистов и музыка очень нужны. Они подбадривают, помогают и в трудные моменты, и в радостные. Артисты всегда поддерживают своих слушателей», — заявила Вебер.

Со своей стороны, Семенович сказала, что для неё большая честь выступать перед военнослужащими.

Следующие концерты должны состояться в Луганске, Стаханове и Мелитополе.