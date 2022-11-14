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Актёр Павел Табаков рассказал о съёмках в новом сериале «Суперпозиция»

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Актёр Павел Табаков, исполнитель главной роли в новом сериале «Суперпозиция», рассказал о своём участии в проекте.

«Это было лето, когда много работы. У меня прежде не было опыта работы с жанром «научная фантастика», хотелось попробовать. И режиссёр (Вадим Валиуллин. — RT) подкупил своим разбором персонажа, истории. Он был готов принимать мои предложения по характеру героя», — сказал актёр в интервью «Газете.Ru».

Сериал вышел на онлайн-платформах Wink, «Иви», Оkko и PREMIER 10 ноября.

Ранее актриса Екатерина Шумакова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в триллере «Ночной режим», где также сыграли Павел Табаков и Андрей Мерзликин.

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